Claudio Bellucci: "Ibrahimovic? In serie A può fare ancora la differenza. Ancelotti? Sa gestire gli uomini ma cambia troppo e questo non aiuta"

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Claudio Bellucci rilasciando alcune dichiarazioni:

"Mazzone ricordava sempre che non si può prescindere dal lavoro settimanale. Lo strano risiede da ciò che si fa in campionato e ciò che si fa in Champions League. Se non c'è sintonia, non si può pensare di stare al 100%. Il ritiro non ci fu per scelta loro, Ancelotti sa gestire gli uomini ma cambia spesso modulo e giocatori e forse questo non aiuta. Ibrahimovic? In serie A può fare ancora la differenza".