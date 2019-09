Bellinazzo: "La Juve potrebbe avere dei problemi di FPF nel 2021, si presenterà alla UEFA con due bilanci in rosso"

Notizie Calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bellinazzo, Sole24ore:

"Si sapeva che la prima parte della gestione Ronaldo avrebbe appesantito i conti bianconeri, che non sono positivi. La semestrale della Exor, che sarà più chiara tra alcuni giorni, ci dirà che la situazione è molto complessa in quanto il monte ingaggi è ancora più alto dell'anno scorso. La Juve, avendo almeno 120 milioni di costi operativi in più, dovrà fare molto dal punto di vista del calciomercato per arrivare al pareggio del bilancio. Nel 2021, alla UEFA, si presenterà con due bilanci in rosso, quelli del 2018 e 2019, e se non recupera con quello del 2020 potrebbe avere problemi con il fair play finanziario. C'è un gap che non fa bene al calcio italiano, vedremo se riuscirà a colmarlo l'Inter con Suning. Ma lo stesso discorso può essere fatto in Spagna o in Francia. C'è un calcio a doppia, se non tripla, velocità. C'è un calcio ad alto livello e poi un mondo di mezzo che fatica a raggiungere quei livelli".