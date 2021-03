Napoli - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato una breve intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Napoli? Difficile l’azionato popolare. Rendere i tifosi azionisti potrebbe essere pericoloso. Magari qualcuno cerca l’attaccante, qualcuno vuole arricchirsi, sarebbe controproducente forse. Una via di mezzo potrebbe essere il modello Bayern, ma credo sia importante per una società come il Napoli avere un rapporto più forte col territorio”.