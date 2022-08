Bellinazzo: "Il calcio è l'attività centrale della Filmauro. Le perdite hanno eroso tesoretto da 300 milioni del Napoli"

Calcio Napoli - Marco Bellinazzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli è tra i club che sono oggetto di interesse di fondi d'investimento. Parliamo di una piazza molto appetibile così come Bari. Fatto sta che c'è un momento di grande fermento nell'economia del calcio, credo sia andata come ha detto de Laurentiis. Sull'entità delle cifre bisognerebbe vedere le aspettative ed il momento. L'attività calcistica è diventata centrale nella Filmauro ecco perchè non c'è stanchezza nel gestire due club come Napoli e Bari.

I bilanci 2020 e 2021 sono stati i primi in rosso del Napoli, nell'insieme sono 100 milioni. Questo deficit, destinato ad aumentare anche nel 2022, ha eroso il tesoretto di 300 milioni accumulato quando i conti erano positivi. L'autofinanziamento ha portato a scelte molto drastiche in questa sessione di mercato. Le rivali al quarto posto, per esempio la Roma, si sono rinforzate. Questarivoluzione del Napoli può rappresentare un boomerang perchè senza Champions potrebbero ridimensionarsi ancora di più. La concorrenza per il quarto posto è accresciuta senza dubbio"