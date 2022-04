Bellinazzo a CN24: "A questo Napoli manca una figura come Allodi. Difficile pensare ad un'ulteriore crescita del club"

Marco Bellinazzo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il calcio in generale oggi è determinato da fattori molto complessi per quanto riguarda i risultati sportivi. Sono fattori che non possono prescindere da un'organizzazione societaria come quel Napoli di Ferlaino che individuò in Allodi la persona adatta per programmare la vittoria. Bisogna capire se la piazza, il club e la società ha intenzione di restare aggrappata all'Europa che conta oppure fare uno step ulteriore visto lo stato di salute del calcio italiano. L'importanza dei soldi della Champions è tanta, non credo che il Napoli abbia esaurito il suo percorso. Piuttosto è arrivato ad un punto dove difficilmente può crescere ulteriormente, De Laurentiis deve fare chiarezza con la piazza anche se per me in fondo l'ha fatta dicendo di voler rivedere monte ingaggi, spese e di competere per il quarto posto".