Bassetti: "Siamo vicini all'80% dei vaccinati in Italia, ora via la mascherina e stadi aperti al 100%"

Il virologo Matteo Bassetti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A metà ottobre arriviamo all’80% dei vaccinati, io spero che possiamo arrivare al 90%. La gente deve capire che più ci vacciniamo più torniamo alla vita di prima pre covid e senza nemmeno l’utilizzo di dover usare il Green Pass. Siamo l’unico paese al mondo che ancora usiamo la mascherina, anche negli stadi. In Inghilterra ci sono il 100% dei tifosi e senza mascherina”.