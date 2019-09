Basile: "Spogliatoi? Bastava un avviso e non creare un caso: Ancelotti aveva una notizia datata e non si è aggiornato"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Gianluca Basile, commissario per le Universiadi "Col calcio Napoli avevamo concordato i lavori da fare e della ristrutturazione gli spogliatoi si può esser soddisfatti. Ancelotti aveva una notizia datata: in un primo momento avevamo deciso che gli spogliatoi venissero consegnati il 31 agosto, ma poi il progetto di qualificazione ha riguardato anche alcune parti che non venivano utilizzate e quindi c'è voluto più tempo. Quando De Luca parla di miracolo si riferisce a tutti i lavori fatti al San Paolo: basti pensare che l'impianto luci lo abbiamo montato in 13 giorni. Dispiace per la polemica creata, è stato un fulmine a ciel sereno anche perchè non abbiamo mai pensato di non consegnare in tempo gli spogliatoi. Magari bastava un avviso e non creare un caso. Lo spogliatoio del Napoli era dai tempi di Maradona che non veniva riqualificato. Domani i tifosi avranno un stadio più comodo, ci sarà un colpo d'occhio notevole".