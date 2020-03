Baroni: "Sepe? Ha fatto bene a lasciare Napoli per andare a giocare titolare! Non è facile fare il secondo portiere in azzurro"

Notizie calcio Napoli - Marco Baroni, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Luigi Sepe era a Napoli ma ha voluto fortemente andare a giocare, una scelta coraggiosa?

«Una scelta di chi ha personalità, di chi sa quello che vuole. Secondo me ha preso la decisione migliore, quella di mettersi in gioco perché stare dietro anche a un portiere di una grande squadra quando sei ancora giovane, quando senti dentro di te di poter giocare non è facile. E a Parma sta dimostrando che tipo di portiere è».

Fare il secondo non è un ruolo facile?

«Non lo è soprattutto quando giochi in squadre come Napoli o Fiorentina. Devi sempre rimanere molto attento, molto concentrato anche quando sai che la domenica non parti da titolare. E’ un ruolo difficile. Chi lo interpreta bene, chi si fa trovare pronto ha un qualcosa in più».