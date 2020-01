Bari, Luigi De Laurentiis: "Stadio? C'è l'intenzione di trovare soluzioni per migliorarlo, è una priorità! Soddisfatti di quanto fatto fin qui"

Ultime notizie calcio Napoli - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RadioBari. Ecco quanto riportato da TuttoBari:

"Peccato, poteva essere un'occasione ghiotta per recuperare punti. Quando ci sono queste soste è problematico perché bisogna ritrovare la concentrazione, la lucidità. Ieri siamo andati su un campo non facile: la gara è stata aggressiva, e il dispiacere che ho è che Hamlili ha una frattura. Il calciatore della Viterbese è entrato come una macchina. Tra questo e la loro difesa che si è barricata, è stato difficile arrivare al risultato, ben venga il bellissimo gol di D'Ursi sul finale. Il quindicesimo risultato utile consecutivo non è poco. Comunque c'è soddisfazione, ma bisogna gettare le basi per le prossime partite. E' un primo monito quello di ieri per essere ancora più uniti e squadra. La sosta lunga? Noi non siamo un paese svizzero e preciso: siamo un paese negativo dal punto di vista della gestione delle burocrazie, in questo caso di un campionato. Non giocare a fine dicembre è stato un problema, ora avremo un infrasettimanale. Se uno voleva darsi un tono è stata un'ottima operazione, ma abbiamo subito un mese di stop. Hamlili è stato un problema di ieri pomeriggio, non abbiamo ancora pensato a cosa fare. Sul mercato stiamo operando per potenziare alcuni reparti: metteremo mano in maniera intelligente per avere una squadra ancora più completa. Laribi e Ninkovic? Al momento vorrei portare a casa dei risultati. Stadio? Mi sono sentito nei primi giorni dell'anno con Petruzzelli e il sindaco Decaro: c'è l'intenzione di trovare nuove soluzioni per riconsegnare alla città uno stadio migliore. Ci vorrà un po' di tempo, ma già oggi stanno organizzando i primi 5mila nuovi seggiolini, sarà la prima parte, poi arriveranno gli altri, e ci sarà un primo abbellimento, ma ovviamente poi c'è tutto il resto. Lo stadio è una grande priorità. Propositi? Lavorare duro, ancora più del 2019. Siamo molto motivati, la società sta prendendo sempre più forma, siamo un po' più sicuri. In maniera strapositiva vogliamo continuare a costruire un percorso solido. Il merchandising e gli store? Un ottimo riscontro, il negozio di Corso Cavour va bene, così come quello dello stadio. Adesso lavoreremo ancora, per il prossimo campionato saremo ancora più pronti".