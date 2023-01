Bari, Cheddira: "Napoli nel destino? Sono concentrato su una cosa. Spero di dedicare un gol al presidente De Laurentiis"

Walid Cheddira, attaccante del Bari, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Mercato Napoli, parla Cheddira

Da grande chi le piacerebbe diventare? Ha un attaccante da emulare o si è già messo in proprio definitivamente?

«Come ho sempre detto, prendo il meglio dai migliori attaccanti, uno in particolare o speciale da imitare non c’è. Provo a imparare da tutti».

Il Mondiale in Qatar, le attenzioni del mercato, il Napoli nel destino. Ma Bari e i tifosi biancorossi per sempre nel cuore. Come vede il suo futuro?

«Ora sono a Bari e sono concentrato sul Bari e a fare bene qui. Ringrazio tutti i tifosi perché non mi fanno mai mancare il loro affetto e per me è importante ciò».

Un gol al Palermo da dedicare al presidente De Laurentiis?

«Spero proprio di sì».

