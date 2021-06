Bargiggia rivela: "De Laurentiis ha fissato il prezzo per Insigne: servono 25 milioni"

CALCIO NAPOLI - Paolo Bargiggia scrive sul proprio sito ufficiale: "Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per Lorenzo Insigne, il capitano e bandiera del Napoli: 25 milioni di euro. Ma questa, ad oggi è soltanto una valutazione virtuale perché, per l’attaccante non ci sono ancora pretendenti e, di conseguenza, trattative aperte. Ma è chiaro che, intorno al futuro di Insigne si sta preparando una nuova guerra di posizione tra il club e il giocatore, legata essenzialmente alla scadenza del contratto nel 2022. Un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione che era arrivato in coda ad un braccio di ferro sanguinoso tra Aurelio De Laurentiis e Fabio Andreotti, l’ex agente dell’attaccante. Un contratto pesante che adesso rischia di innescare un nuovo contenzioso tra club e giocatore, dove nessuno, per scelta vuole fare la prima mossa. Il patron del Napoli non ha proposto nessun tipo di rinnovo al giocatore; e i rappresentanti di quest’ultimo si guardano bene dal voler far trasparire qualche segnale di apertura".