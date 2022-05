Bargiggia: "Non sono certo del rinnovo di Mertens! Il Napoli ha le password social di ogni giocatore, non solo di Osimhen"

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed attualmente nella squadra di Udinese TV.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Su Mertens

"C'è la volontà di fare un altro anno di contratto. Il giocatore è affezionato, ma in questo momento non sono così certo di un suo rinnovo, anche se resta possibile"

Sulla questione social gestiti dal Napoli

"Sembra una novità, ma tutti i contratti dei giocatori del Napoli sono configurati così. Non solo Osimhen, ma la società può usufruire delle password social di qualsiasi giocatore, ovviamente chiedendo il permesso allo stesso prima di postare qualcosa a suo nome. Non è una novità anche che quando ad un calciatore azzurro scade il contratto con uno sponsor, questo poi viene trattato direttamente dal Napoli. Per la questione del contratto del nigeriano vanno fatti i complimenti a Repubblica che è venuta il possesso del documento grazie all’indagine sulle plusvalenze”