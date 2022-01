Bargiggia: "Milan-Juve uno spettacolo indegno a causa di Allegri"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sul calcio italiano - "Non stiamo vivendo un bel momento. Milan-Juve ne è un esempio, è stata davvero una brutta partita. Ma non solo il campo, sono molto perplesso per le convocazioni di Mancini per la Nazionale. Balotelli, perché?".

Su Milan-Juventus - "È stato uno spettacolo indegno per una sfida d'alta classifica. Il grande demerito è di Allegri che ha mandato in campo una squadra che non ha mai calciato in porta in 90'. Nonostante le dichiarazioni post partita, è l'allenatore più anti calcio tra quelli ad alti livelli attualmente, è davvero rimasto al palo".

