Bargiggia: "La Lazio corteggia Gattuso: il tecnico calabrese sembra intrigato da una nuova avventura nella Capitale"

Le interferenze tra Inzaghi e Lotito questa volta sembrano più sostanziose di quelle che avevano caratterizzato il rapporto tra allenatore e presidente ad un certo punto della passata stagione. Qui, adesso siamo di fronte ad un bivio sostanziale: il rinnovo, sul quale sembrava tutto pronto o l’addio a fine stagione. Ora è difficile fare previsioni, ma sicuramente a creare qualche dubbio sulla prosecuzione del rapporto, non va trascurata la posizione di Igli Tare. Il potente diesse si è trovato nel mezzo della critica. L’accusa è di aver fatto un mercato non all’altezza e comunque costato in sostanza i soldi della qualificazione in Champions; critiche che gli sono arrivate dai tifosi perché comunque il rapporto tra l’albanese e Lotito è piuttosto solido. Per Tare non sarebbero stati valorizzati sufficientemente dall’allenatori i giocatori presi nel mercato estivo. Parliamo di Muriqui, Hoedt e Fares. Gli ultimi risultati della squadra, tre sconfitte consecutive a partire dalla disfatta in Champions con il Bayern, quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, stanno ovviamente pesando sulle valutazioni complessive. Così, al momento torna ancora incerta la posizione di Inzaghi per la prossima stagione. E qui, si accendono seriamente i riflettori e le considerazioni del club di Lotito su Rino Gattuso. L’attuale allenatore del Napoli è in scadenza di contratto e nemmeno un rilancio di De Lautentiis lo convincerebbe ad accettare il rinnovo. Su Gattuso ci sono dei segnali che arrivano anche dal Torino, se dovesse salvarsi e dalla Premier con il Wolverhampton. Ma lo scenario Lazio e la stima di Lotito e Tare in questo momento sono degli indicatori da seguire con attenzione. Anche perché il tecnico calabrese sembra parecchio intrigato da una nuova avventura nella Capitale.