Napoli - Paolo Bargiggia scrive sul proprio sito: "Aurelio De Laurentiis spera di arrivare in Champions League con il Napoli e poi provare a convincere Gattuso a rinnovare il contratto. Ma su questa ipotesi non scommetteremmo molto per due semplici ragioni. Da mesi ormai presidente e allenatore non si parlano e l’orgoglio di entrambi impedisce ad ognuno di fare un passo indietro-o in avanti – in base a come la si voglia guardare per provare a far ripartire il progetto".