Bargiggia annuncia: "Conte prende tempo, Italiano ha detto sì al Napoli!"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay:

"PIOLI PUO' RESTARE AL MILAN" - "Secondo me Pioli potrebbe anche restare al Milan, direi anche all'80%. Le proprietà americane decidono anche in base ai progetti più che sui risultati. La storia di Pioli si intreccia con i movimenti dirigenziali all'interno della società. Neanche Moncada è certo di restare. Comunque ha la squadra dalla sua parte e Ibrahimovic ha capito che Pioli è ben voluto dai giocatori".

"NON SONO SICURO CHE CONTE ANDRA' AL NAPOLI" - "Il futuro di Conte al Napoli? Non escludo un inserimento del Milan ma lo vedo marginale: il futuro di Pioli è ancora incerto. Su Conte però vedo una fuga in avanti, nel senso che non ha ancora sciolto le riserve sugli azzurri. So con certezza che l'unico ad aver detto sì al presidente De Laurentiis è Vincenzo Italiano. Fino a ieri Conte non aveva ancora detto sì al Napoli. De Laurentiis aspetterà fino ai primi di giugno poi prenderà una decisione definitiva".

"ANDERSON-JUVE, È FATTA" - "Felipe Anderson è quasi fatta alla Juve. Da un paio di mesi ha in mano l'offerta da 3 milioni netti e bonus dei bianconeri, Giuntoli è fiducioso di chiudere. La Juve non si fermerà al brasiliano della Lazio sugli esterni, farà un'altra operazione. Greenwood piace molto a Giuntoli, se te lo prestano è un'operazione che puoi fare. Zaccagni è seguito, ma credo sia più il suo agente a mettere in mezzo la Juve. I bianconeri però osservano. Ad oggi Chiesa non ha molte possibilità di partire, troveranno una soluzione ponte con un rinnovo di un anno. Vale la pena lavorarci per un'altra stagione".

"SOULE' SARA' CEDUTO" - "Vlahovic resterà alla Juve mentre Milik e Kean sono in partenza. Quest'anno non c'è un grandissimo mercato degli attaccanti. Yildiz è incedibile, mentre Soulé andrà via a 35/40 milioni di euro. Il problema è che la Juve per diventare auto sostenibile deve fare cassa e con Soulé può farlo. Sulla Juve stiamo attenti a Bremer, la clausola esiste ma può essere tolta mettendo soldi in più sull'ingaggio del giocatore. Giuntoli comunque non vuole cederlo".

"DE ROSSI DOVREBBE RESTARE A ROMA" - "Il direttore sportivo della Roma dovrebbe essere Modesto. La proprietà non si esprime fino all'ultimo, come è accaduto sul caso Mourinho. Credo che vogliano arrivare a fine stagione, ma secondo me De Rossi resterà al 70-80 per cento. Loro hanno fatto una scelta coraggiosa mettendolo al posto di Mou, ma ancora non ho certezze sulla conferma di De Rossi. Ho dei dubbi sul rinnovo di Dybala".

"THURAM ALLA JUVE SE NON ARRIVA KOOPMEINERS" - "Khephren Thuram potrebbe venire in Italia come il fratello. Ma vedo difficile un suo arrivo in Serie A: all'Inter sicuramente no, forse neanche alla Juventus. Credo che il Milan ha già centrocampisti con quelle caratteristiche, è più probabile l'arrivo di Fofana dal Monaco che ha caratteristiche più adatte alle esigenze dei rossoneri. Forse Thuram potrebbe essere un'alternativa a Koopmeiners in bianconero".

"INTER ALL'INSEGNA DELLA CONTINUITA'" - "L'Inter farà un mercato meno rivoluzionario rispetto all'estate scorsa. Di fronte a eventuali offerte irrinunciabili i nerazzurri sarebbero pronti a trattare un big. Ad esempio uno come Barella che secondo me è più a rischio cessione di Thuram, Bastoni o lo stesso Lautaro Martinez. Per l'Inter vedo una continuità per i prossimi due anni: Marotta e Inzaghi sono destinati a rimanere almeno fino al 2026".