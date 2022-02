Barcellona, Traore: "Qui è casa mia, che piacere ritrovare Xavi"

È stato presentato ufficialmente Adama Traore al Campo Nou:

Ultime calcio Napoli

“Non ho mai smesso di seguire il Barcellona. Adesso ho più esperienza, sono cambiato fisicamente e ho giocato in un altro campionato. Sono molto felice di essere tornato qui. Il Barca è sempre stata casa mia. A volte, per tornare, devi prendere quelle decisioni di andar via. Essere di nuovo qui è una grande gioia. Qui ho vissuto 11 anni e, ripeto, è casa mia. Mi fa molto piacere ritrovare Xavi. È una leggenda. Lui, al mio arrivo in prima squadra, mi spiegò cosa volesse dire stare in questo club. Tatticamente ci chiede di aprire il campo con le ali, e spingere in avanti per provare sempre a segnare. Io voglio migliorarmi giorno per giorno.”