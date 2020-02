Barcellona, Rakitic: "Ciò che conta per noi è il supporto dei tifosi, vogliamo andare avanti"

Ivan Rakitic è intervenuto ai microfoni di Movistar TV. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ci siamo divertiti molto. Giocare contro l'Eibar è complicato perché provano a pressare sempre alto. Messi? È importante che vada bene, se gioca così è molto meglio per tutti. Braithwaite? È molto difficile giocare contro di lui perché è un attaccante molto forte. Sono contento di come abbia iniziato, gli abbiamo dato il benvenuto, ci aiuterà molto. Fischi per la dirigenza? C'è libertà di esprimersi, l'importante è che i tifosi abbiano apprezzato la squadra, abbiamo sentito molto supporto, è ciò che conta per noi, vogliamo andare avanti".