Barcellona, Busquets: "Gol preso episodio sfortunato, non lo meritavamo. Assenze per il ritorno? Giocheremo con quelli disponibili e combatteremo"

Ultime notizie calcio Napoli - Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media spagnoli al termine della partita di ieri sera del San Paolo contro il Napoli. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"È stato molto difficile trovare spazi per vie centrali, c'erano una linea di quattro e poi un'altra di sei. Ci abbiamo provato. Il gol preso è stato un episodio sfortunato, non ce lo meritavamo. Hanno approfittato di uno scivolone di Junior e poi hanno definito molto bene. Poi, sapevamo che si sarebbero aperti un po' di più con il passare dei minuti, abbiamo trovato più spazi, abbiamo segnato e loro si sono abbassati un po'. Assenza nella gara di ritorno? Semedo e io eravamo diffidati e quindi eravamo in allerta, stavamo correndo quel rischio. Poi è arrivato quello rosso di Vidal e l'infortunio di Piqué... Speriamo che ci sia per il ritorno. Affronteremo il Napoli con quelli che avremo a disposizione. Hanno pianificato la stagione così, abbiamo perdite significative e combatteremo".