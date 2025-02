Ballotta a CN24: "Parole di Conte? Frasi di circostanza. Sta mancando Lukaku, Neres perdita importante"

L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live:

"Conte parla di obiettivo Europa e non scudetto? Perché secondo voi non ci prova? Sono tutte frasi di circostanza, è una occasione d'oro visto che non è l'Inter stratosferica della scorsa stagione. Gli infortuni fanno parte del gioco, Neres è una perdita importante e magari però recupero Buongiorno in difesa.

Con la Lazio è sempre una partita delicata, sta tornando la Lazio vista poco tempo fa dopo una lieve flessione. Il Napoli ha le carte in regola per dare fastidio.

Centro sportivo? E' necessari, è basilare: è al tua casa. Sono stato a Formello dove mangiavi lì, dormivi lì. Tutti i grandi club lo hanno e Conte ha ragione quando dice che è meglio un grande centro sportivo che un grande colpo sul mercato.

Gol di Ekkelenkamp? Ha tirato molto bene sul secondo palo, non so se Meret l'ha cista partire ma non mi sento di dare la colpa a lui. Dal Napoli mi aspetto qualcosa in più da Lukaku, al momento forse manca un po' lui. Meret sta disputando un grande campionato e non mi sento di metterlo in croce.

Caprile? Era già interessante prima e adesso ha l'occasione a Cagliari di dimostrare il proprio valore. Adesso in Italia abbiamo un buon numero di portieri e ci metto anche Caprile".