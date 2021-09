Ultime notizie calcio - Gareth Bale, esterno del Real Madrid e della Nazionale gallese, ha parlato così degli episodi di razzismo avvenuti a Budapest nel corso del match fra Ungheria e Inghilterra:

"Non so quale severità adottare ma se questi comportamenti si verificano ripetutamente, come sembra essere il caso, allora il Paese dovrebbe essere bandito dalla competizione".