Baiano: "Carnesecchi? Arriverebbe con le stesse speranze di Meret: reggerebbe?

Francesco Baiano è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Contenti a Napoli con un pizzico di amarezza: soddisfatti per essere tornati in Champions. Però era davvero l'anno giusto per correre per lo scudetto. Meret o Ospina? Scelta difficile. Hai investito su Meret pagandolo 25 mln di euro. Ospina ha rubato la scena, ha fatto lui il titolare. Bravo coi piedi molto più di Meret. uno dei migliori giovani è Carnesecchi però ritengo che ha fatto serie C e serie B. Non ha grossa esperienza, è sempre una incognita: arriverebbe con le stesse speranze con cui è arrivato Meret. Le pressioni sono diversi, ci vogliono spalle larghe per reggere.