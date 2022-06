Bagni torna sul famoso Napoli-Verona: "Sapete cosa mi disse al telefono Gattuso poche ore prima?"

Ultime calcio Napoli - Gli azzurri sono tornati in Champions League, raggiungendo l'obiettivo stagionale. Che invece un anno prima era stato gettato al vento in quel Napoli-Verona del 2021, con l'1-1 e il Napoli in Europa League sotto mister Gattuso.

Bagni torna su Napoli-Verona

A tornare a parlare di quel Napoli-Verona, di cui tutti si chiedevano quale fosse la verità su una gara così giocata male, è stato Salvatore Bagni, ai microfoni di Tele A:

"Sei giorni prima della sfida col Verona, era un lunedì, ho sentito Gennaro Gattuso. E le sue parole mi hanno sorpreso. Il mister mi ha detto: 'Non sono per nulla tranquillo, giocheremo contro dei pazzi scatenati'. Da parte dell'allenatore non c'era quella sicurezza di vincere la partita. Eppure la squadra allenata da Ivan Juric, prima del pareggio conquistato allo stadio Diego Armando Maradona, non se la passava bene, anzi. Veniva da risultati assai deludenti in campionato".