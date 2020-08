Bagni: "Osimhen voluto da Gattuso per un motivo preciso! Callejon insostituibile, punterei su Under. Terzini? Ho un debole per..."

Notizie Napoli calcio. Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport parlando del mercato azzurro:

De Laurentiis investe, centrotrentacinque milioni spesi da gennaio, di cui quarantotto circa solo per Osimhen.

«Sento che c’è la mano di Gattuso in questa operazione. E’ il suo centravanti ideale, quello che lega le due fasi. Rino ha spinto per il nigeriano, perché sa che con lui potrà presentarsi in campo con settori ravvicinati e un attaccante capace di attaccare la profondità come pochi. Io stravedo per Osimhen».

Ma il vuoto grande sarà a destra, in attacco.

«Non c’è un altro Callejon in giro e se c’è, lo dico sorridendo, lo conosco io. L’errore più grosso, per la gente, sarebbe quello di andare al campo e pensare che il nuovo esterno faccia ciò che mostrava lo spagnolo. E’ impossibile, perché in lui c'era intelligenza ed umiltà, generosità e senso del gol. Callejon è insostituibile nelle sue funzioni e per un bel po’ pure nel cuore dei tifosi, ma tra i nomi che leggo, e sono due in questo momento, quello di Ünder e di Boga, io punterei sul romanista, che ha una tendenza naturale a giocare a destra ed anche una vocazione meno offensiva rispetto all’ivoriano».

Cercasi (anche) un mancino che si alterni con Mario Rui.

«Reguilon è bravissimo, ha una scuola alle spalle, sta facendo cose egregie con il Siviglia. Ma io ho un debole per Mykolenko, del quale ho avuto modo di parlare con Giuntoli tempo fa: ora il suo livello è cresciuto, quindi anche il suo costo, però sarebbe una soluzione straordinaria».