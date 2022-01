Avv. Chiacchio: "Le regole della nuova circolare non sono applicabili a questa giornata. Le squadre bloccate dall'ASL possono fare ricorso"

L'Avvocato Eduardo Chiacchio, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"La pietra miliare dello scorso campionato fu Lazio-Torino. Un comunicato ufficiale diramato pochi minuti prima delle partite non può essere efficace. Da domenica prossima sarà diverso. Queste nuove regole potranno essere in vigore domenica prossima ma non per le partite di questa giornata. Se alcuni giocatori del Napoli, che l'ASL ha messo in quarantena nonostante siano negativi e abbiano viaggiato con la squadra, dovessero giocare, non corrono pericoli di sanzioni sportive, ma sanzioni di altra natura sono possibili.

Le squadre bloccate dall'ASL, hanno tutto il diritto di ricorrere al Giudice Sportivo e invocare le cause di forza maggiore e recuperare le partite che non hanno potuto disputare".