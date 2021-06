Austria, Sabitzer: "Sarà dura contro l'Italia, non potremo attaccare sempre! Futuro Milan? Ciò che scrivono non mi riguarda!"

Partita Italia Austria - Marcel Sabitzer, centrocampista dell'Austria, si gode il successo ai gironi, ma si avvicina la sfida contro l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2020. Il centrocampista dell'Austria ha parlato così della sfida:

"Il nostro approccio contro l'Ucraina è stato buono, così dobbiamo giocare sempre. Dovremmo adeguarci al gioco dell'Italia, sarà un match duro e non potremo attaccare per tutto il tempo. Ci saranno fasi di gioco in cui dovremo rimanere indietro e a questo bisogna essere preparati. Sarà decisivo avere un buon mix di gioco. Milan? Possono scrivere ciò che vogliono, non mi riguarda. Sono giochi mediatici che al momento non contano per me".