Auriemma: "Un presidente che davvero non vede l'ora di vincere lo scudetto, dopo la Fiorentina avrebbe fatto questa cosa..."

Ai microfoni di Radio Marte, Raffaele Auriemma ha fatto il punto sulla stagione del Napoli:

"Il Napoli si finanzia da solo, se va in rosso De Laurentiis deve provvedere a coprirlo e non ha intenzione di farlo, ma io credo sia giusto così perchè l’azienda deve essere pulita. A tutti piacerebbe vedere il Napoli che spende centinaia di milioni di euro per acquistare i migliori calciatori, ma sappiamo che la nostra società non può disporre di quei capitali. Zanoli, per me, è una buona alternativa a Di Lorenzo. Per la fascia sinistra ci sarà un nuovo esterno che potrebbe essere Oliveira. Dopo Napoli-Fiorentina un presidente che non vede l’ora di vincere lo scudetto raduna l’intera squadra per motivarla”.