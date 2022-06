Auriemma: "Koulibaly non ha tutta questa voglia di andarsene. Sta arrivando un fuoriclasse al Napoli"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Auriemma:

"Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Personalmente, ho la sensazione che possa trovarsi una soluzione. Il ragazzo non ha tutta questa voglia di andarsene: a Napoli sta bene e guadagna bene; sarà capitano e lotterà per il vertice. Con Mathias Olivera che garantisce dinamismo e fisico, e considerando l'arrivo di Gerard Deulofeu, che è un vero fuoriclasse dell'attacco, ormai prossimo, volete vedere che il Napoli non sia competitivo? Con Khvicha Kvaratskhelia sulla sinistra, poiu, avremo un ulteriore valore aggiunto in attacco".