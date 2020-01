Auriemma: "Giuntoli è infuriato con l'agente di Amrabat, ha detto al calciatore che a Napoli non poteva uscire di casa"

Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Amrbat? Non si sa ancora niente, mi auguro resti lì ed il suo procuratore rischia bei problemi. Giuntoli è su tutte le furie con il suo agente Mohammed Sinou, prima ha giocato su più tavoli e poi ha chiesto più soldi che Giuntoli gli ha portato soddisfando la sua richiesta con una seconda offerta. A quel punto Sinou ha ricambiato le carte, dicendo di non voler decidere, avendo convinto il giocatore che a Napoli non poteva uscire di casa, che è una città difficile, gli ha messo in testa dei parametri sbagliati perché voleva fare l'operazione con la Fiorentina e potrebbe non concludersi. Poi al 31 gennaio, con Amrabat che resta lì dopo aver fatto saltare tutte le trattative, voglio vedere se il giocatore lo confermerà come agente"