Auriemma: "Fabian Ruiz? Fa male la notizia che possa andare in tribuna come Milik"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna di 'Si gonfia la rete-Voce di popolo' sul futuro di Fabian Ruiz. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Auriemma:

"Quanto a Fabian Ruiz, fa male la notizia che possa essere mandato in tribuna, come avvenne con Arkadiusz Milik. Purtroppo, però, le coste stanno proprio così. Victor Osimhen? Io ho il sospetto che alla fine resterà a Napoli, perché la cifra chiesta da Aurelio De Laurentiis, 100 milioni, è troppo alta. Il ragazzo, per quanto bravo, deve ancora dimostrare di valere queste somme. Facciamogli fare un campionato intero, senza infortuni e intoppi, e vediamo se fa i quindici gol che giustificherebbero certe richieste"