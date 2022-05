Auriemma: "Con 600mln, ADL deve vendere: succederà tra poco. Insigne? E' il momento giusto di salutare"

Ultime calcio Napoli - Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha dichiarato:

"Se arrivano 600 milioni di euro, De Laurentiis deve vendere e basta. E credo che questo succederà da qui a poco". Insigne? Mi aspetto uno stadio pieno e una bella atmosfera, ma credo che per Lorenzo sia arrivato il momento giusto per salutare ma non vedo tutto questo dolore per la sua partenza. Ci saranno altri addii, dire che Mertens rinnova per due anni con una riduzione dell'ingaggio, vuol dire non rinnovare".