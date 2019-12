Auriemma a Tiki Taka: "Ancelotti ha disastrato il Napoli, i problemi di fine contratto sono alibi: voleva il 4-2-3-1, si rischiava la retrocessione"

Ultime calcio Napoli - Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in onda su Italia 1:

“Champions? Eviterei il Psg, per me la maggiore candidata a vincere la competizione. La Juventus non deve preoccuparsi di nessuno visto che vincerà la coppa. Brindisi per addio Ancelotti? No, ma è stato un equivoco, ma non si può difendere Ancelotti. Ancelotti ha disastrato il Napoli. I problemi di fine contratto sono alibi. Voleva fare 4-2-3-1, voleva James e non è arrivato, non facendo arrivare Veretout già preso e facendo partire Rog e Hamsik. Il Napoli non sta andando bene, non vince una gara da 8 giornate. Con il lavoro di Ancelotti, questa squadra rischiava di retrocedere. I calciatori sono condizionati da questa causa per i diritti d'immagine. Siamo a Natale, mi auguro che De Laurentiis possa fare a tutti un regalo”.