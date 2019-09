Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto dichiarato:

"Il Napoli ha fatto cessione per una cifra vicina ai 160 milioni di euro. Il mercato è stato molto positivo, ci abbiamo provato fino alla fine per prendere Mauro Icardi. L'unica soluzione per lui, senza il PSG, sarebbe stata Napoli. Se si prendono 7 gol in due partite il problema resta serio. Bisogna avere un metodo: in questa settimana di sosta Ancelotti rifletterà e troverà una soluzione per questo Napoli.

Ancelotti deve trovare il giusto sistema di gioco: De Laurentiis si è svenato per portarlo sulla panchina del Napoli. Vedere una squadra così sbilanciata ci fa rimanere perplessi. Ora bisogna trasformare la positività del mercato in un rendimento diverso in campionato.

Mi auguro che Ancelotti stia pensando a qualcosa di diverso. Se nel centrocampo hai un mediano di contenimento come Allan ed un centrocampista di qualità, hai troppi calciatori votati alla fase offensiva. Ancelotti credo non abbia ancora trovato una soluzione per Zielinski: non può mai giocare in quella posizione. Già con Sarri in quel ruolo fu un disastro.

Fabian Ruiz fa quello che faceva Allan. Gli esperimenti vanno bene però ora credo che bisogna cominciare sul serio questo campionato e dare al Napoli un'identità da squadra di sostanza.

Diego Costa? Il Napoli ci ha creduto fino agli ultimi giorni, pensava che passasse la fase infantile di Icardi nel restare all'Inter. De Laurentiis aveva un accordo con Wanda Nara.

Noi con Icardi abbiamo perso un'opportunità. L'Atletico Madrid avrebbe ceduto il proprio bomber soltanto se in Spagna fosse arrivato Icardi. L'argentino ha bloccato l'Atletico Madrid, ha bloccato il Napoli e alla fine si è trovato costretto ad accettare il Paris Saint-Germain. Ma mi chiedo: con tutta quella folla in attacco, Icardi quando gioca? E' stata una scelta dovuta alle circostanze ambientali ma non credo possa essere la scelta giusta per il calciatore.

Ancelotti soddisfatto del mercato? Non so se sarà ancora l'allenatore del Napoli a fine stagione, decide De Laurentiis. Sarà lui a tirare le somme, prima di metterlo in discussione credo che dovrà verificare il rendimento della squadra. Non credo che Ancelotti possa non essere contento del mercato: è stato preso Lozano che lui aveva chiesto.

James Rodriguez? Era un pallino di Ancelotti che ha dimenticato che non gioca con continuità da tre anni. Avrebbe dato senso al 4-2-3-1 ma avrebbe fatto fatica nel campionato italiano. Non l'avrei mai condiviso il suo acquisto, ha fatto bene il Napoli a chiedere il prestito.

James non ha mai dato il suo assenso all'arrivo a Napoli, è una leggenda che non vedeva l'ora di vestire la maglia azzurra. Non era di certo motivato nel venire a Napoli. Non ha mai detto di voler venire qui, non era questa la sua intenzione.

Di Lorenzo andrà in Nazionale di qui a poco: come possiamo lamentarci di questo mercato visto che non è stato ceduto nessun big?".