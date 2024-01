Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 con una doppietta contro il Milan in Coppa Italia:

L'Atalanta la scorsa estate ha rifiutato anche 48 milioni offerti dal Napoli per te. "Sono tanti soldi, anche troppi... Sono contento all'Atalanta e ho molto rispetto. La mia duttilità? Ho giocato anche difensore nell'AZ, poi qui ho fatto centrocampista e ora anche un po' in attacco. Sono felice in tutte le posizioni".