Atalanta, Ederson: "Ecco cosa ci ha detto Gasperini"

L'Atalanta ha vinto l'Europa League 2023/24, conquistando il primo trofeo europeo della sua storia, il secondo in assoluto a 61 anni di distanza dalla Coppa Italia 1962/63. Impresa clamorosa dei bergamaschi, che hanno travolto 3-0 il fin qui imbattibile Bayer Leverkusen nella finalissima di Dublino grazie ad un leggendario Lookman autore di una tripletta. Nulla ha potuto fare il tecnico dei tedeschi, Xabi Alonso, che incappa nella prima sconfitta stagionale dopo 51 partite. Gian Piero Gasperini - il condottiero di una splendida Atalanta - conquista il suo primo titolo in carriera, sublimando otto anni strepitosi alla guida della Dea.

Queste le parole di Ederson in zona mista dopo la partita: "Cosa ha fatto la differenza? Penso la pressione alta che abbiamo fatto in mezzo al campo, e poi i nostri attaccanti che hanno fatto una partita straordinaria. Lookman ha fatto tripletta e questo dice tutto, è un giocatore fortissimo e lo meritava. Cosa ci ha detto Gasperini? Era felicissimo come tutti, anche lui meritava questa vittoria per tutto quello che fatto con l'Atalanta. I tifosi? Spero di arrivare a Bergamo e fare una grande festa con tutti".