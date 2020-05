Assoprocuratori, Galli: "Spadafora non vede di buon occhio il calcio: se la Serie A non parte, la B va in difficoltà e la C crolla!"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Galli, presidente dell’assoprocuratori, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non condivido quel che dice il ministro Spadafora, credo che non veda di buon occhio il calcio. Secondo me dovrebbe capire che il calcio è una industria che deve ripartire. Gli scienziati del Governo inizialmente dicevano che era una semplice influenza e che non serviva la mascherina, ora dicono il contrario. Ora il ministro dice che non può pensare solo al calcio ma sbaglia, è una delle principali industrie. Qui tutti vogliono ripartire, e parlo di comuni cittadini. Dobbiamo convivere con questo virus, la crisi economica si farà più acuta e ucciderà più persone del virus. Il Governo deve trovare soluzioni, non affossare le aziende. In questo momento non incasso, e come me tanti imprenditori. Uno Stato deve trovare soluzioni. Se la Serie A non parte, la Serie B ha problemi e la Serie C collassa. Anche l'AIC... Viene pagata con i soldi dei calciatori ed ora ci sono giocatori di Serie C che non vengono pagati. Servono aiuti per la povera gente. Se ne esce tutti insieme da questa situazione".