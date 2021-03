ASL Torino, il direttore Picco è sibillino: "Lazio-Torino verso il rinvio? E' evidente che non potendo riunire i granata..." [ESCLUSIVA]

Carlo Picco, direttore ASL di Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Le funzioni specifiche sono gestite dal dipartimento di prevenzione, c'è stato uno scambio di informazioni tra noi e loro. Abbiamo dato un'attenzione particolare perchè siamo in un'epoca di varianti rispetto alla semplice positività, monitorando la situazione ci siamo accorti che c'era una variante inglese e davanti a questo abbiamo deciso di sospendere gli allenamenti collettivi e isolando i calciatori. Gara con la Lazio a rischio? Il dipartimento di prevenzione ha mantenuto la linea della quarantena di 7 giorni. E' evidente che non potendo riunire la squadra per rischi troppo alti...Posso dire che la quarantena finisce a mezzanotte, i controlli potranno portare alla ripresa degli allenamenti e teoricamente a giocare la partita oppure, qualora ci fossero altre positività a prendere altre decisioni"