ASL Torino, il direttore Picco: "Ad oggi Juventus-Napoli si gioca, ma aspettiamo domani. Non abbiamo dati di un focolaio"

Napoli - Juve Napoli rinviata? Arriva l'annuncio dell'ASL di Torino. A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il Direttore generale ASL Torino, Carlo Picco. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Al momento le positività riscontrate riguardano principalmente la questione della nazionale e non della Juventus. E' vero che Bernatrdeschi ha giocato, ma non abbiamo dati oggettivi di un focolaio. Io credo che la gara di domani si possa giocare, per cui se non si modificano questi dati tra oggi e domani credo che la partita si possa giocare e non ci sarà ostruzione da parte dell'ASL. Bisogna fare assolutamente altri tamponi".