Juve-Napoli, rischio rinvio? La decisione dell'ASL nelle prossime ore

Juve Napoli rischio rinvio. Nelle prossime ore ci saranno novità importantisisme riguardo la partita di recupero della terza giornata Juventus-Napoli. La partita di Serie Adovrebbe andare in scena domani, 7 aprile, alle ore 18:45 all'Allianz Stadium di Torino. Intanto, il terzo caso di positività tra i calciatori della juventus, con la notizia di Federico Bernardeschi positivo al Covid 19, potrebbe cambiare i piani della Lega. Juve Napoli rinviata? Sarà l'ASL di Torino a decidere in base alle risposte dei prossimi tamponi del gruppo squadra bianconero.

Juve Napoli rischio rinvio, Pirlo

Juve Napoli rischio rinvio, Bernardeschi può non essere l'unico

Juve Napoli rinviata. La Juventus ha dato la notizia della positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi in queste ultime ore. Questo potrebbe incidere in vista della partita di domani Juve-Napoli. Infatti, l'ASL di Torino ora dovrà fare nuovi accertamenti e in seguito ai nuovi tamponi al gruppo squadra si capirà se ci sono altri casi oltre a quello di Bernardeschi che al momento è in isolamento ed è asintomatico. Anche Bonucci e Demiral sono tornati positivi dagli impegni con le Nazionali.

Juve Napoli, Bernardeschi

Juve-Napoli rinviata? le ultime notizie dell'ASL

Juve Napoli recupero. E' alla redazione di Calcio Napoli 24 Live che ha parlato il Prof. Carlo Picco, direttore dell'ASL di Torino, che si sta occupando della situazione Juventus. Queste le parole di Picco:

"Al momento la partita non è a rischio, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppo juventino".

Se Juve Napoli sarà rinviata o si giocherà quindi bisognerà soltanto attendere i risultati dei nuovi tamponi. In caso di riscontri di altre positività e di un possibile focolaio, l'ASL di Torino potrebbe decidere di rinviare Juve-Napoli ancora una volta.