Asl Napoli 2: "Chi ha la terza dose può giocare, ma solo in mascherina! Il campionato va fermato"

Antonio D'Amore direttore ASL Napoli 2, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Anche chi ha fatto la terza dose booster ed è un contratto stretto è messo in attenzione e quest'attenzione viene praticata indossando una mascherina FFP2, ma mica si può giocare in mascherina? L'autorizzazione a partire è una cosa e il giocare è un'altra. Noi, come dipartimento di prevenzione, abbiamo fatto un'attenta analisi di tutti i contatti stretti dei soggetti positivi al Covid-19.

Attenendoci alla circolare Draghi. Giocano con le mascherine? Poi non so che cosa prevedono i vari protocolli particolari. Ma secondo la legge dovrebbero giocare con le mascherine FFP2. La tempistica dell'isolamento di Zielinski, Lobotka e Rrhamani? Abbiamo 3000 contagi al giorno ed il Napoli non può catalizzare le nostre risorse. Le parole di Marotta? Non voglio commentarle, venisse lui a fare il nostro lavoro in questo periodo di pandemia. Noi pensiamo ai giocatori in campo, ma mi domando con questa situazione è prudente far arrivare tante persone in uno stadio?. Il campionato andrebbe fermato"