Ascierto: "I vaccini approvati sono tutti estremamente sicuri, ma c'è un problema di comunicazione!"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Ascierto, eccellenza della medicina campana, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tutti i vaccini sono stati autorizzati dall'Agenzia europea e da quella italiana del farmaco che sono molto rigidi. Quindi sono tutti i vaccini approvati estremamente sicuri. Per AstraZeneca c'è stato un problema di comunicazione: alcune informazioni non possono essere discusse con chi non ha le competenze necessarie per capire determinate cose. Sulla questione dell'età il discorso è molto semplice: anche per il vaccino italiano lo abbiamo testato su persone dai 16 ai 65 anni e, di conseguenza, non ci saranno dati relativi a coloro che non rientrano in questa fascia di età. Di conseguenza non ci sono dati su di loro".