As, Calemme: "Galtier è il preferito di De Laurentiis e potrebbe riportare Osimhen ai fasti di un tempo. Gioca con due moduli"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di As: “Galtier? Da quello che sappiamo, anche se De Laurentiis è volubile sul fascino di certi allenatori, oggi però da quello che abbiamo raccolto che in cima alla sua lista c’è Galtier. Potrebbe riportare Osimhen ai fasti di un tempo e alterna 4-2-3-1 al 4-3-3. Parla anche italiano e il suo adattamento linguistico non sarebbe così complesso. Potrebbe essere un ottimo profilo. Il grande nome ha sempre il suo fascino, ma Napoli può essere una piazza ideale per gli allenatori che vogliono cresce come accaduto per Sarri e Mazzarri. Soumarè? Perché dovrebbe scegliere Napoli e non un'altra big!?"