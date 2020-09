AS, Calemme a CN24: "Affare Milik? Ieri Arek ha capito che la Juventus non era più una opzione! Dopo l'Europeo il Napoli valuterà eventuali offerte per Fabian"

Calciomercato Napoli - Mirko Calemme, corrispondente di AS, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L’affare Milik? Ieri Arek ha capito finalmente che la Juventus non era più una opzione per lui, c’è stato un confronto con l’entourage e con il club bianconero: c’è stato un corteggiamento fino ad un mese e mezzo fa, ma i piani sono cambiati dopo l’addio di Sarri e dopo la volontà di Pirlo nell’avere Dzeko obiettivo principale. La Juventus ha bisogno che Milik accetti la Roma per liberare Dzeko, non fa più discorsi su un eventuale acquisti a parametro zero a fine stagione.

L’offerta della Roma a Milik è di quasi sei milioni di euro a stagione bonus compresi: quando la Juventus ha cercato Arek, l’offerta fatta al Napoli era lontanissima dalle richieste azzurre. Se la Juventus avesse avuto maggiori certezze su Suarez, avrebbe tenuto aperto il discorso con Milik a parametro zero.

Il futuro di Callejon può essere in Italia? Ha avuto offerte in Serie A, le ha ancora: in questo momento paga l’indecisione, non era convinto di rinnovare ed ha rifiutato a febbraio una offerta dal Villarreal. Avesse scelto prima, avrebbe già una squadra: ha possibilità importanti anche in Liga, l’idea sarebbe il ritorno in Spagna ma il suo ingaggio non è bassissimo e sta aspettando sviluppi.

Rinnovo Fabian? L’attuale contratto non prevede clausole, ma quando un calciatore ha questo rendimento e ci sono richieste dalla Spagna, rinnovare può risultare un po’ difficile: prima del lockdown c’era un appuntamento per fine stagione con gli agenti, il Real Madrid era pronto ad offrire 80 milioni di euro mentre il Barcellona aveva palesato il suo interesse. Il PSG è un estimatore di Fabian, ma si muoverebbe adesso solo in caso di cessioni importanti. Gattuso non vuole che venga ceduto, possiamo dare quasi per certo la sua permanenza per questa stagione. Poi dopo l’Europeo 2021 il Napoli valuterà eventuali offerte”