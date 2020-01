Aronica a Kiss Kiss: "Al Napoli servirà sacrificio, dedizione, solo così si potrà avere la meglio sulla Lazio"

Ultimissime calcio Napoli - Salvatore Aronica è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Quando il Napoli gioca con squadre blasonate ricerca sempre voglia, motivazione, personalità. Ora bisogna attaccarsi a queste componenti per cercare di uscire da questo tunnel. La colpa non è di Gattuso, per quello che sta succedendo. Gattuso ha grinta, carattere, componenti che rispecchiano la carriera del giocatore e dell’allenatore. Credo che Gattuso sia pronto a scendere in campo per battagliare. Bisognerà ritrovare la fiducia, servirà amor proprio, dedizione, sacrificio. Solo così si potrà avere la meglio su una squadra come la Lazio. Il tifo è una componente fondamentale. I gruppi organizzati che si sono allontanati dallo stadio hanno contribuito a questa caduta del Napoli”.