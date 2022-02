L'arbitro di Argentina-Inghilterra: "Il gol di mano di Maradona? Non fu colpa mia ma di un inglese"

Ali Bennacer è passato alla storia come l'arbitro di Argentina-Inghilterra al Mondiale del 1986 in Messico. Colui che non vide il tocco di mano di Maradona che beffò il portiere Shilton e portò in vantaggio gli argentini: La Mano de Dios in pratica.

Il gol fu convalidato e tutti sappiamo come andò a finire tra le polemiche degli inglesi, increduli per quanto accaduto. Anche per il secondo gol di Maradona, il più bello dello storia di questo sport. In pratica due gol famosi ma per motivi diversi.

Intervista all'arbitro di Argentina-Inghilterra 1986

L'edizione odierna del Mattino ha pubblicato una intervista proprio all'arbitro Bennacer, che ha avuto così l'opportunità di chiarire quanto accaduto quel 22 giugno 1986 allo stadio Azteca di Città del Messico. Ha così spiegato il motivo della convalida di quel gol

La “Mano de Dios”, lei non riuscì a vederla.

«Ero lontano dall’azione e non doveva toccare a me decidere. Il più vicino era il guardalinee bulgaro Dotchev, che quando fu consultatomi disse di non aver visto niente. In realtà io mi ero attenuto alle regole imposte dal capo degli arbitri, tale Walton, che per ironia della sorte era inglese. Prima del Mondiale ci disse che il più vicino all’azione avrebbe deciso. E Dotchev mi disse di non aver visto Maradona colpire con la mano. A fine partita, infatti, gli inglesi dissero che io ero stato perfetto, ma che il guardalinee andava “sgozzato”...».

arbitro di argentina-inghilterra

Maradona racconta la Mano de Dios

Anche Diego Armando Maradona ha avuto modo nel corso degli anni di raccontare il gol de La Mano di Dios: lo fece in una intervista all'AFA, descrivendo quegli attimi frenetici di quella rete che ancora oggi fa molto discutere: