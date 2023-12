"Appena facciamo un errore lo paghiamo", la frase di Mazzarri che rivela i problemi del Napoli

Ultimissime Calcio Napoli - Juventus-Napoli, termina la partita e parla dall'Allianz Stadium di Torino Walter Mazzarri in conferenza stampa.

Conferenza stampa di Walter Mazzarri dopo Juve Napoli:

"Partita dominata ed il Napoli ha dato tutto perdendo con un gol a difesa schierata? Dobbiamo allenare certe situazioni, la Juventus è nel bunker per 80 minuti e non concede palloni di testa, dobbiamo allenare situazioni del genere. Non ho avuto tanto tempo per insegnare la marcatura in area e l'uscita sul portatore che calcia di sinistro, bastava uscire prima per non concedere il cross. Appena facciamo un errore lo paghiamo, è un momento in cui ci gira tutto male: abbiamo fatto sette tiri in porta, la Juventus si chiude davanti alla porta e sa come marcare fisicamente la palla. Per sbloccare serve trovare la porta anche da fuori area, abbiamo fatto tiri non buoni. Dobbiamo lavorare e migliorare, servirà maggiore brillantezza. Col Braga sarà insidiosa, poi lavoreremo su tutti questi aspetti"