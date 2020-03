Ultime notizie Napoli - Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Real Inside. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il film Ultras? Non voglio parlare del film, che non rispecchia la storia della mia famiglia e sopratutto di mio figlio. Continuerò ad impegnarmi per ciò in cui credo: onorare la memoria di mio figlio e diffondere un messaggio di pace e non-violenza”.