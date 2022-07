Antidoping FIGC, Della Frera: "Palomino rischia fino a 4 anni, il Clostebol è una sostanza proibita. Gasperini si oppose ai test"

Walter Della Frera, commissione medica FIGC Antidoping, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Ci sono diversi testi che vengono fatti in maniera continuativa durante l'anno, altri vengono fatti a sorpresa. Vogliamo continuare la lotta all'antidoping con questi positivi. La positività di Paolomino è al Clostebol, si tratta in un'anabolizzante che si trova in una pomata cicatrizzante. Spesso è capitato a causa di questa pomata negli anni di risultare positivi. Il Clostebol resta una sostanza proibita e mette la positività all'Antidoping.

Antidping a Bergamo ostacolato da Gasperni? Ci deve essere la massima collaborazione in questo campo. I professionisti devono sottostare e deve esserci rispetto reciproco. Gasperini aveva perso la pazienza, perché i test a sorpresa sono lunghi e stavano facendo perdere tempo all'allenamento, poi per fortuna il medico della squadra ha mandato i calciatori regolarmente ai test. L'Atalanta è stata una squadra che ha sempre rispettata le regole. Gasperini è stato assolto dopo essere stato squalificato, ha avuto un atteggiamento sopra le righe che però non ha portato a nessun comportamento di squalifica. Ci sono delle regole e le regole vanno rispettate.

Le scelte dei test a sorprese vanno fatte per naso. Le squadre che corrono troppe non sono dopate, noi non abbssiamo mai la guardia, ma in Inghilterra vanno tutte più forti e non perché sono dopate. Finché non vengono trovate delle prove non possiamo fare accuse. Palomino può rischiare da 2 a 4 anni di squalifica, ora bisogna capire lui cosa può dimostrare".