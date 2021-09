Anguissa e il racconto delle sue origini: "Ho iniziato a giocare a tre anni per strada, alle elementari mi dissero che avevo un futuro da calciatore" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - André Frank Zambo Anguissa, nuovo acquisto del Napoli, in una vecchia intervista concessa ai microfoni del canale ufficiale del Marsiglia poco prima del suo passaggio al Fulham, ha ripercorso le sue origini:

“Mi chiamo Zambo Anguissa André-Frank. Ho 22 anni. A forza di sacrifici sono diventato un calciatore professionista. Ecco la mia storia: ricordo che avevo un compagno di classe in quinta elementare. Un giorno stavamo per giocare, non mi aveva mai visto giocare, erano i primi giorni di scuola. Credo di aver segnato un gol in rovesciata, credo. Questo mio compagno, non so se era serio o rideva, mi ha detto: "Hai un futuro nel calcio". Me lo ricordo ancora! Non so se mi vede oggi, se si ricorda. Lo ricordo comunque. Calcio, lo pratico da quando avevo tre, quattro anni.

Non ho frequentato una scuola calcio, giocavo per strada, con gli amici. Molto più tardi ho conosciuto il mondo professionistico o semi-pro diremo qui in Camerun. È un sogno che avevo fin da piccolo quando scalciavo per strada delle scatole, un’arancia, una palla da tennis oppure un palloncino di plastica, c’era solo questo. Adesso solo bei ricordi. Fin da piccolo non mi piaceva perdere, non ho mai mollato, ho lottato sempre fino alla fine. Sono stato io a far vincere la mia squadra. Sapevo che giocando tutte le speranze che erano su di me, volevo dare tutto, non volevo deludere ma non puoi vincere tutti i giorni e questo deve essere accettato”.