Angelina Mango: "Parlo Napoletano come parlo Italiano, ho sempre tifato Napoli"

Napoli - Angelina Mango e il rapporto con Napoli e la lingua napoletana. In una serie di interviste negli scorsi mesi prima a Rai Play e poi a Radio Kiss Kiss Napoli, Angelina ha svelato i motivi del suorapporto così stretto con la città e la lingua partenopea: "I riferimenti che però faccio a Napoli non riguardano la mia infanzia perché non sono cresciuta lì. La cosa bella di fare musica è che si è liberi di andare dove si vuole e di parlare qualsiasi lingua. Ed io parlo il Napoletano come parlo l’Italiano o come parlerei volentieri l’Inglese o lo Spagnolo. E proprio perché la musica toglie i confini che io posso cantare in napoletano senza appropriarmi di nessuna specifica cultura. Ma allo stesso tempo posso, in qualche modo, appropriarmi di tutto, proprio perché faccio musica”.

“Ho sempre tifato Napoli. Sono cresciuta ad un’ora e mezzo dalla città. Però faccio fatica a seguire il calcio. Sono venuta a Napoli a ferragosto, avevo tre ore tra un aereo ed un treno e sono stata a Spaccanapoli per respirare l’aria napoletana. Napoli è come se fosse una persona, è una città umana e sensibile. Mi sembrava il posto giusto dove ambientare la storia di ‘Che t’o dico a fa’ e mi piace il fatto che il mio tour parta da Napoli”.